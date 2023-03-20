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В российской глубинке упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

SHOT: во время обследования рухнувшего в Тульской области дрона нашли взрывчатку
В российской глубинке упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

Фото: социальные сети

В Тульской области, в Одоевском районе, упал беспилотник, при обследовании его нашли взрывчатку, пишет SHOT.

Как сообщает канал, внутри дрона было около 2 килограммов кумулятивных боеприпасов, предназначенных для поражения броневых подвижных и стационарных целей.

Дрон упал в поле вдали от жилых домов, на его корпусе отсутствовали знаки ведомственной принадлежности и опознавательные знаки. Власти заверяли, что угрозы населению и инфраструктуре нет.

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