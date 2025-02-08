В российских "Пятёрочках" теперь есть код для "своих": чтобы нехило сэкономить, смотрите внимательно на эти мелкие буквы

В торговых залах Санкт-Петербурга функционирует неочевидная для многих система кодирования ценников, которая на самом деле является мощным инструментом для сведущих покупателей. Специальные символы на этикетках не только помогают персоналу магазинов эффективно управлять ассортиментом, но и предоставляют возможность клиентам совершать выгодные покупки, выбирая товары с оптимальным соотношением цены и качества.

Разгадаем коды ценников:

“П” — продукт местного производства, что поддерживает региональный бизнес и устойчивость экономики.

— продукт местного производства, что поддерживает региональный бизнес и устойчивость экономики. “Р” — сигнализирует о том, что скидка будет актуальна до следующего понедельника, давая возможность отложить покупку без потери выгоды.

— сигнализирует о том, что скидка будет актуальна до следующего понедельника, давая возможность отложить покупку без потери выгоды. “С” — указывает на то, что акция продлится до конца месяца, позволяя планировать бюджет и покупки заранее.

— указывает на то, что акция продлится до конца месяца, позволяя планировать бюджет и покупки заранее. “Ц” — обозначает самый бюджетный вариант в категории, это малозаметный знак, но значимый для экономных покупателей.

— обозначает самый бюджетный вариант в категории, это малозаметный знак, но значимый для экономных покупателей. “*” — предупреждает о максимальной скидке на востребованный товар, советуя не откладывать покупку.

— предупреждает о максимальной скидке на востребованный товар, советуя не откладывать покупку. “Акция” — хотя это знак знакомый каждому, не всегда означает наилучшую скидку, стоит проверять цены более внимательно.

Эти знаки предоставляют прямой путь к экономии, делая шопинг в Петербурге не только приятным, но и стратегически выгодным. Система активно используется в крупных сетях города и, зная эти символы, любой покупатель может значительно улучшить свои шансы на успешный выбор, сообщает источник.