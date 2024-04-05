В России запустился чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием

Чат-бот приурочен к премьере нового сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики на KION

Сеть взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», онлайн-кинотеатр KION от МТС и агентство по работе с блогерами WildJam представляют чат-бот «Рука помощи», запущенный к премьере нового сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». Сериал с разных сторон раскрывает острую и неудобную тему домашнего насилия, с которым столкнулась главная героиня в исполнении актрисы Глафиры Тархановой.

В телеграм-боте «Рука помощи» собрана полезная информация и контакты кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия. Кроме того, в боте можно найти поддерживающие и образовательные материалы для тех, кто стал свидетелем насилия и не хочет замалчивать эту проблему.

Консультантами в создании бота стали сотрудники сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», глубоко погруженные в проблему домашнего насилия. Сеть оказывает психологическую и юридическую помощь женщинам, которые уже столкнулись с домашним насилием, помогает предотвратить возможные случаи, а также придает огласке истории, которые произошли в городах и селах России. Миссия проекта заключается в том, чтобы продвигать принципы здоровых, безопасных и счастливых отношений, а также наказывать насилие.

Уникальный проект чат-бота обращает внимание на то, что домашнее насилие случается не только в неблагополучных семьях, что и показывает сериал «Обоюдное согласие». Актором насилия может быть каждый.

Сериал и тематический чат-бот помогают зрителям осознать уязвимость пострадавших от домашнего насилия: их могут не поддерживать даже самые близкие люди, им не к кому обратиться за помощью, и вдобавок они склонны обвинять себя в том, что случилось. Чат-бот «Рука помощи» поможет понять, как помочь пострадавшим и куда обращаться за помощью, если вы сами оказались в подобной ситуации.

В освещении темы домашнего насилия примут участие блогеры агентства WildJam: Макс Брант, Наташа Краснова, Нелли Ермолаева, Андрей Савочкин, Таня Старикова, Дарья Разумовская, Любовь Земцова и многие другие.

Наташа Краснова, автор книг, стендап-комик: «Я была в отношениях с весьма вспыльчивым и агрессивным парнем. Я знаю, как сложно уйти от такого. Точнее, уйти мне было не особо сложно. Сложно было не вернуться, так как после акта насилия всегда наступает акт вымаливания прощения (цветы, клятвы, слезы и прочее). Если бы я вернулась, все началось бы заново. Говорить о проблеме насилия нужно. Делать вид, что проблемы не существует — не лучший вариант. Но говорить может не каждый. В моем случае, прошло почти 25 лет, прежде чем я решилась разговаривать на эту тему. Мы все разные. Кто-то рациональный человек, ему лучше дать конкретный телефон помощи и алгоритмы. Кто-то эмоциональный (как я). Я через книги и фильмы ярче чувствую проблему и необходимость что-то делать. Главное, чтобы подобные фильмы не воспевали «больные отношения», а показывали неприглядную реальность».

Люба Любятинка, ведущая, блогер, фитнес-эксперт: «Важно обсуждать проблему домашнего насилия, поскольку, несмотря на ее широкое распространение и серьезные последствия для людей, она часто остается в тени. Открытый диалог на эту тему помогает повысить осведомленность, дает голос тем, кто пострадал, а также вдохновляет пострадавших и свидетелей насилия обращаться за помощью и поддержкой. В целом, обсуждение проблемы домашнего насилия необходимо для создания такого общества, где каждый человек может чувствовать себя в безопасности и защищенным от насилия в своем доме. Создание кино на эту тему может быть полезным, так как позволяет рассказать о проблеме через призму искусства, что делает ее более доступной для понимания широкой аудитории. Но очень важно, чтобы такие фильмы были созданы с уважением к пострадавшим, а также рассказывали о способах освободиться для тех, кто находится сейчас в сложной ситуации».

Андрей Савочкин, блогер, креатор, актер: «Говорить о любой проблеме — значит быть на полпути к ее решению. Поэтому необходимо чаще говорить о проблеме домашнего насилия, чтобы пострадавшие чувствовали поддержку извне и обретали свободу. Я считаю, что о важных социальных проблемах можно говорить в любом блоге, главное – выбрать правильный способ донесения информации. Часто люди шутят о том, что болит, тем самым указывая на проблему и привлекая внимания окружающих. Смех является мощным защитным инструментом, благодаря которому можно в легкой форме говорить о тяжелых вещах. На мой взгляд, фильмы и сериалы, освещающие тему домашнего насилия, полезны, потому что они могут раскрыть весь спектр ужаса и последствий этой проблемы с четкой позицией, что с этим нужно бороться, нужно искать помощь извне. Тогда пострадавшие смогут обрести поддержку».