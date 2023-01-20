В России захотели "отменить" коллекторов: законопроект о запрете коллекторской деятельности разработан Госдумой

Законопроект о запрете деятельности коллекторов в России разработали депутаты фракции ЛДПР в Госдуме, пишет ИА REGNUM 20 января.

Депутаты данной фракции неоднократно требовали "вообще убрать коллекторский бизнес" из финансовой и кредитной системы РФ, отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Сейчас в Думе находится на рассмотрении и другой законопроект - об ужесточении до 10 лет колонии наказания за насилие или угрозы со стороны коллекторов.

Уголовная ответственность предусматривается за "совершение лицом, действующим от имени кредитора или в его интересах, кредитором — физическим лицом, работником организации кредитора действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица".

