В России вырастут пенсии: озвучены новые суммы для работающих и неработающих пенсионеров

В РФ с 2024 года проиндексируют пенсии как трудящимся, так и неработающим пенсионерам. В Госдуму внесен соответствующие проект закона, пишет PRIMPRESS.

Работающие пожилые россияне получат увеличение на 1,572 тыс.рублей. В среднем размер пенсии станет22,605 тыс.

Неработающие могут рассчитывать на прибавку 1,6 тыс. И в среднем размер пенсии российского неработающего пенсионера составит 23,449 тыс. рублей.