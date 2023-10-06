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В России вырастут пенсии: озвучены новые суммы для работающих и неработающих пенсионеров

В России вырастут пенсии: озвучены новые суммы для работающих и неработающих пенсионеров

Фото: социальные сети

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В РФ с 2024 года проиндексируют пенсии как трудящимся, так и неработающим пенсионерам. В Госдуму внесен соответствующие проект закона, пишет PRIMPRESS.

Работающие пожилые россияне получат увеличение на 1,572 тыс.рублей. В среднем размер пенсии станет22,605 тыс.

Неработающие могут рассчитывать на прибавку 1,6 тыс. И в среднем размер пенсии российского неработающего пенсионера составит 23,449 тыс. рублей.

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