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В России выявлен первый случай коронавируса "Кракен": пациентка не выезжала за границу

В России выявлен первый случай коронавируса "Кракен": пациентка не выезжала за границу

Фото: mirf.ru

В России зарегистрирован первый пациент с "Кракеном". Пациентка - 32-летняя жительница Пензенской области - ранее болела ковидом, но в легкой форме. В последнее время она не покидала пределы РФ, за границей не была.
Заражение субвариантом "омикрона" - "Кракеном" подтвердили в Роспотребнадзоре.

Напомним, о первом случае заражения стало в результате мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса, которые каждый день загружают в национальную базу VGARus.

Как отметил доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский, новый субвариант "Омикрона" - более заразен, но протекает в легкой форме. Ссылаясь на последнее, эксперт предположил, что это не вызовет серьезных ухудшений эпидемиологической обстановки на территории РФ.

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