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В России стали известны даты проведения ЕГЭ в 2023 году

В России стали известны даты проведения ЕГЭ в 2023 году

Фото: kostroma.mk.ru

В России утверждено расписание ЕГЭ на 2023 год. Документ подписан Рособрнадзором и Минпросвещения и уже доступен для ознакомления на портале правовой информации.

Основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня. Первый экзамен - по географии, литературе и химии - школьники будут сдаваь 26 мая, второй - русский язык - сдается 29 мая.

Математику базового и профильного уровней школьники будут сдавать 1 июня, историю и физику — 5 июня.
8 июня проведут ЕГЭ по обществознанию, 13 июня — по биологии и иностранному языку (письменная часть), 16 и 17 июня также пройдет экзамен по иностранному языку (устная часть).

ЕГЭ завершится экзаменом по информатике — он состоится 19 и 20 июня.

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