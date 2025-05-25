В России создали препарат, который спасает от рака сразу несколькими способами
dzen.ru
Учёные из РТУ МИРЭА создали лекарства против рака с двойным действием
Российские специалисты из РТУ МИРЭА представили новые противоопухолевые препараты, которые сочетают химиотерапию и световую терапию. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Что входит в состав
В основе препаратов — два компонента:
Платина, которая давно используется в химиотерапии, но может вызывать побочные эффекты.
Хлорины, активирующиеся под светом и способные разрушать раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.
Объединение этих веществ в одной молекуле позволяет одновременно усиливать лечебное действие и уменьшать токсичность.
Зачем это нужно
По словам доцента Петра Островерхова, такие разработки особенно актуальны из-за того, что многие опухоли становятся устойчивыми к классическим схемам лечения. Новый подход помогает точнее воздействовать на больные клетки и может преодолеть ограничения, с которыми сталкивается традиционная медицина.
Испытания показали: новые препараты стабильны, активны и перспективны для лечения тяжёлых форм рака, пишет nauka.tass.ru.
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