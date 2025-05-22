В России создали препарат, который борется с раком сразу несколькими способами

Российские учёные из РТУ МИРЭА представили уникальные препараты, сочетающие химиотерапию и фотодинамическое воздействие.

Это открытие может стать прорывом в лечении трудноизлечимых форм рака, позволяя повысить эффективность терапии и снизить побочные эффекты.

В чём суть разработки

Новые соединения включают два активных компонента:

Платина — уже применяется в онкологии, но отличается высокой токсичностью;

Хлорины — вещества, активирующиеся под воздействием света, разрушая опухоль локально и щадя здоровые клетки.

Объединение этих двух механизмов в одной молекуле усиливает противоопухолевое действие и уменьшает вред для организма.

Почему это важно

По словам доцента Петра Островерхова, резистентность опухолей к традиционной терапии растёт, и стандартные схемы становятся менее эффективными. Новые препараты:

отличаются стабильностью;

обладают выраженной биологической активностью;

действуют точечно — свет активирует молекулы только в нужной области.

Это снижает общую токсичность и делает лечение более щадящим.

Перспективы применения

Созданные соединения показывают хорошие результаты в лабораторных исследованиях. Они перспективны для борьбы с агрессивными формами рака, особенно при лечении тех опухолей, которые слабо поддаются классической химиотерапии.

Новая технология может стать основой для следующего поколения онкопрепаратов, объединяющих точность и мощное терапевтическое воздействие, сообщает proulyanovsk.