В России создали препарат, который борется с раком сразу несколькими способами
warball.ru
Российские учёные из РТУ МИРЭА представили уникальные препараты, сочетающие химиотерапию и фотодинамическое воздействие.
Это открытие может стать прорывом в лечении трудноизлечимых форм рака, позволяя повысить эффективность терапии и снизить побочные эффекты.
В чём суть разработки
Новые соединения включают два активных компонента:
- Платина — уже применяется в онкологии, но отличается высокой токсичностью;
- Хлорины — вещества, активирующиеся под воздействием света, разрушая опухоль локально и щадя здоровые клетки.
Объединение этих двух механизмов в одной молекуле усиливает противоопухолевое действие и уменьшает вред для организма.
Почему это важно
По словам доцента Петра Островерхова, резистентность опухолей к традиционной терапии растёт, и стандартные схемы становятся менее эффективными. Новые препараты:
- отличаются стабильностью;
- обладают выраженной биологической активностью;
- действуют точечно — свет активирует молекулы только в нужной области.
Это снижает общую токсичность и делает лечение более щадящим.
Перспективы применения
Созданные соединения показывают хорошие результаты в лабораторных исследованиях. Они перспективны для борьбы с агрессивными формами рака, особенно при лечении тех опухолей, которые слабо поддаются классической химиотерапии.
Новая технология может стать основой для следующего поколения онкопрепаратов, объединяющих точность и мощное терапевтическое воздействие, сообщает proulyanovsk.
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