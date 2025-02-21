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В России собираются изменить правила медосвидетельствования водителей: инициатива от Минздрава

Минздрав России предложил новый порядок проведе...

zr.ru

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Минздрав России предложил значительные изменения в процедуре медицинского освидетельствования водителей.

Основное новшество заключается в введении обязательного письменного согласия водителя на проведение медицинских анализов после первоначальной проверки алкотестером.

Контекст изменений

До последнего времени, освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения проходило автоматически после проверки алкотестером, если тест показывал положительный результат. Теперь же, в случае несогласия с результатами алкотестера, водителю будет предложено подписать согласие на дополнительные анализы.

Процедурные изменения

В соответствии с новым порядком, если водитель оспаривает результаты алкотестера, ему необходимо будет дать письменное согласие на проведение дополнительного обследования, включая анализы крови и мочи, в наркологическом диспансере. В случае отказа, водителю выдается справка о факте отказа, которая может использоваться в дальнейших правовых разбирательствах.

Критерии опьянения

Минздрав также планирует утвердить список физиологических и поведенческих признаков опьянения. Эти критерии включают нарушение координации, изменение реакции зрачков, тремор, агрессивное или заторможенное поведение и невнятная речь. Это поможет медицинским работникам более точно диагностировать состояние водителя.

Воздействие на водителей

Для водителей, не находящихся под воздействием психоактивных веществ, нововведения предоставляют возможность доказать свою трезвость через медицинское обследование. Однако те, кто откажется от дополнительных анализов, получат документ, который может осложнить их юридическое положение в случае ДТП.

Эти изменения направлены на усиление защиты прав водителей и обеспечение большей прозрачности и справедливости в процессе медицинского освидетельствования. Они подчеркивают необходимость уважения к личным правам водителей и подходят к освидетельствованию как к медицинской процедуре, требующей согласия, сообщает progorod33.ru.

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