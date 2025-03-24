В России школьницам теперь будут платить за беременность и роды

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал новый указ, который предоставляет школьницам региона возможность получать выплаты за беременность и роды.

Размер выплат может достигать 100 000 рублей. Документ был опубликован на официальном сайте правительства Орловской области.

Что включает новый указ?

В соответствии с новым указом, внесены изменения в действующее постановление о единовременных выплатах женщинам, обучающимся на очной форме обучения. Ранее такая финансовая поддержка распространялась только на студенток колледжей и вузов, однако теперь выплаты станут доступны и для школьниц.

Этот шаг направлен на расширение социальной поддержки молодежи, особенно для тех, кто сталкивается с беременностью и родами на ранних этапах жизни.

Как долго будет действовать программа?

Программа выплат для школьниц будет действовать до 2027 года, обеспечивая необходимую финансовую поддержку и содействие в трудный период для молодых женщин. Это решение является важным шагом для обеспечения равенства в доступе к социальной помощи и поддержки, независимо от статуса обучения, сообщает nokstv.