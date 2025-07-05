В России с 8 июля повышают тарифы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки
dzen.ru
Снижение расходов на ЖКУ с повышением тарифов с 1 июля 2025 года
С 1 июля 2025 года россиян ожидает повышение тарифов на ЖКУ на 11,9%. Это подорожание затронет все важные коммунальные услуги, включая отопление, газ, воду и сбор ТКО. В статье мы расскажем, как уменьшить финансовую нагрузку, используя доступные способы экономии и меры государственной поддержки.
Тарифы на ЖКУ
В различных регионах тарифы могут изменяться по-разному, но в целом, повышение составит 11,9% на все основные коммунальные услуги. Это затронет как граждан, так и предприятия, что может оказать влияние на бюджеты домохозяйств.
Новый срок оплаты коммунальных услуг
Теперь срок для оплаты ЖКУ продлевается до 15-го числа каждого месяца. Это даст возможность уплатить счета после получения зарплаты, но нужно помнить, что поздняя оплата может повлиять на расчеты с управляющими компаниями.
Советы по экономии на ЖКУ
Отключение ненужных услуг
Тщательно проверяйте счета и отключайте дополнительные ненужные услуги, такие как кабельное ТВ, радиоточка или стационарный телефон. Это поможет снизить расходы на коммунальные платежи.
Установка счетчиков
Установка счетчиков — это эффективный способ контролировать потребление воды, газа и энергии, а также сэкономить до 30% на коммунальных услугах.
Энергосбережение
Замена традиционных ламп на светодиодные и покупка энергоэффективной техники поможет сократить расходы на электричество. Отключение бытовых приборов в режиме ожидания также принесет ощутимую экономию.
Перерасчет при длительном отсутствии
Если квартира долгое время пустует, можно запросить перерасчет коммунальных услуг, что поможет уменьшить счета за воду, газ и ТКО.
Льготы для граждан
Пенсионеры и инвалиды
Пенсионеры и инвалиды могут рассчитывать на льготы и компенсации на оплату ЖКУ, включая скидки и освобождение от платы за капитальный ремонт.
Субсидии
Субсидии можно получить, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от дохода. Для этого нужно подать заявление в МФЦ или через портал «Госуслуги».
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец