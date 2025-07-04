В России с 7 июля повышают тарифы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

Как снизить расходы на ЖКУ с повышением тарифов с 1 июля 2025 года?

С 1 июля 2025 года россияне столкнутся с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что приведет к увеличению расходов на отопление, водоснабжение, газ, электричество и сбор ТКО. Среднее повышение составит 11,9%. Однако существуют способы уменьшить финансовую нагрузку, благодаря принятию ряда мер.

Подорожание ЖКУ

Тарифы на основные коммунальные услуги вырастут на 11,9%, что окажет заметное влияние на расходы населения. Важно понимать, что повышение может быть разным в зависимости от региона.

Новый срок для оплаты

С 1 июля 2025 года срок для оплаты коммунальных услуг увеличится до 15 числа месяца. Это нововведение даст возможность платить счета позже, особенно тем, кто получает зарплату после 10 числа.

Способы экономии

Отказ от лишних услуг

Отказ от дополнительных услуг в квитанциях, таких как радиоточка или домашний телефон, поможет снизить расходы на ЖКУ. Это простое, но эффективное решение для экономии.

Установка счетчиков

Индивидуальные счетчики — это один из самых эффективных способов экономии. Установка счетчиков позволит вам платить только за фактическое потребление ресурсов, что может привести к снижению расходов на 30%.

Энергосбережение

Замена старых ламп на светодиодные, а также установка бытовой техники класса A+++ поможет сократить расходы на электричество. Простой способ — отключение приборов от сети, когда они не используются.

Перерасчет при длительном отсутствии

Если квартира пустует, можно подать заявление на перерасчет коммунальных услуг. Это позволит уменьшить суммы за ТКО и другие услуги.

Льготы и субсидии

Пенсионеры и инвалиды

Пенсионеры старше 70 лет могут получить компенсацию 50% на капитальный ремонт, а инвалиды всех категорий — скидки на коммунальные услуги.

Субсидии

Если расходы на ЖКУ составляют более 22% от дохода, можно оформить субсидию через МФЦ или портал «Госуслуги».