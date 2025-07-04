Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

В России с 7 июля повышают тарифы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

Как сэкономить на коммунальных услугах после по...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Как снизить расходы на ЖКУ с повышением тарифов с 1 июля 2025 года?

С 1 июля 2025 года россияне столкнутся с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что приведет к увеличению расходов на отопление, водоснабжение, газ, электричество и сбор ТКО. Среднее повышение составит 11,9%. Однако существуют способы уменьшить финансовую нагрузку, благодаря принятию ряда мер.

Подорожание ЖКУ

Тарифы на основные коммунальные услуги вырастут на 11,9%, что окажет заметное влияние на расходы населения. Важно понимать, что повышение может быть разным в зависимости от региона.

Новый срок для оплаты

С 1 июля 2025 года срок для оплаты коммунальных услуг увеличится до 15 числа месяца. Это нововведение даст возможность платить счета позже, особенно тем, кто получает зарплату после 10 числа.

Способы экономии

  • Отказ от лишних услуг

Отказ от дополнительных услуг в квитанциях, таких как радиоточка или домашний телефон, поможет снизить расходы на ЖКУ. Это простое, но эффективное решение для экономии.

  • Установка счетчиков

Индивидуальные счетчики — это один из самых эффективных способов экономии. Установка счетчиков позволит вам платить только за фактическое потребление ресурсов, что может привести к снижению расходов на 30%.

  • Энергосбережение

Замена старых ламп на светодиодные, а также установка бытовой техники класса A+++ поможет сократить расходы на электричество. Простой способ — отключение приборов от сети, когда они не используются.

  • Перерасчет при длительном отсутствии

Если квартира пустует, можно подать заявление на перерасчет коммунальных услуг. Это позволит уменьшить суммы за ТКО и другие услуги.

Льготы и субсидии

  • Пенсионеры и инвалиды

Пенсионеры старше 70 лет могут получить компенсацию 50% на капитальный ремонт, а инвалиды всех категорий — скидки на коммунальные услуги.

  • Субсидии

Если расходы на ЖКУ составляют более 22% от дохода, можно оформить субсидию через МФЦ или портал «Госуслуги».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Интересное в Казани

день назад

«А ведь мог купить тогда…»: как не упустить выгодный участок под Казанью

отрава от чешуйницы в квартире

Не у нас

12 часов назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с хорошей репутацией

озеленение помещений в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Не у нас

день назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Не у нас

12 часов назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

12 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон
Новости Татарстана
2 дня назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа оп...

Новости Татарстана

4 минуты назад

Эксперт из КФУ определила профессии с наибольшим доходом в 2025 году

Не у нас

4 минуты назад

Священники объяснили, есть ли шанс на спасение у атеистов и самоубийц

Не у нас

19 минут назад

Иерей Колесников объяснил, почему в храмах чаще всего бывают пожилые женщины

Не у нас

2 часа назад

Названы четыре главных искушения, разрушающих духовность верующих
Минниханов обсуждает развитие торговых связей с...
Новости Татарстана
2 дня назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

Не у нас

5 часов назад

Норвежские ученые выяснили, как ходьба помогает предотвратить боль в спине

Не у нас

7 часов назад

Женщины находят мужчин с полнотой привлекательными

Не у нас

12 часов назад

Туристы активнее выбирают курорты Абхазии

Maximus Global — фитнес, который подходит всей ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Maximus Global — фитнес, который подходит всей семье