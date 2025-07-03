В России с 6 июля повышают тарифы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

Как сэкономить на ЖКУ с повышением тарифов с 1 июля 2025 года?

С 1 июля 2025 года в России ожидается повышение тарифов на ЖКУ на 11,9%. Повышение затронет все основные коммунальные услуги: от отопления до водоснабжения и сбора ТКО. Несмотря на это, есть несколько эффективных способов сократить свои расходы и поддержать расходы на ЖКУ в разумных пределах.

Повышение тарифов

Основные изменения касаются всех коммунальных услуг, включая газ, электричество, отопление и водоснабжение. Средний рост составит 11,9%, однако изменения могут варьироваться в зависимости от региона.

Новый срок оплаты ЖКУ

С 1 июля срок для оплаты коммунальных услуг увеличится до 15 числа каждого месяца. Это даст дополнительное время тем, кто получает зарплату после 10-го числа. Однако поздняя оплата может привести к проблемам с расчетами и задолженностями.

Как сократить расходы?

Отключение ненужных услуг

Для того чтобы уменьшить счета, рекомендуется отказаться от ненужных услуг — таких как домашний телефон или кабельное ТВ. Эти сервисы добавляют лишние расходы, которые можно избежать.

Установка счетчиков

Индивидуальные и общедомовые счетчики — это эффективный способ снизить потребление и экономить на коммунальных расходах. Счетчики могут помочь сэкономить до 30% на воде, газе и отоплении.

Замена бытовых приборов

Энергосберегающая техника класса A+++ значительно уменьшит потребление электроэнергии. Простые шаги, такие как использование светодиодных ламп, также позволят снизить расходы на электричество.

Перерасчет на пустующие квартиры

Если ваше жилье пустует, подайте заявление на перерасчет услуг. Это поможет уменьшить сумму оплаты за ТКО и другие коммунальные услуги.

Льготы и субсидии для определенных категорий граждан

Компенсации для пенсионеров

Пенсионеры могут получить компенсацию до 100% на оплату капитального ремонта и коммунальных услуг.

Субсидии

Если расходы на ЖКУ составляют более 22% от вашего дохода, можно подать заявку на субсидию, что поможет компенсировать дополнительные расходы.

Льготы для инвалидов

Инвалиды всех групп имеют право на скидки на коммунальные услуги и бесплатные установки телефонов и радиоточек.

Подача жалоб и перерасчет

Если вам кажется, что в квитанциях есть ошибка, вы можете подать жалобу через портал «Госуслуги» или обратиться в управляющую компанию.