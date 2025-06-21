В России с 3 июля повышают тарифы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года: как сократить расходы на коммунальные услуги

С 1 июля 2025 года в России вступает в силу повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которое составит в среднем 11,9%. Хотя увеличение цен на коммунальные услуги неизбежно, существует несколько способов снизить расходы, внимательно следя за расходами и воспользовавшись мерами государственной поддержки.

Что именно подорожает?

Тарифы на основные коммунальные услуги — отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) — вырастут на 11,9%. Однако в разных регионах этот рост может отличаться. Таким образом, новые расценки затронут все важные для потребителей сервисы.

Новые сроки для оплаты ЖКУ

Согласно новому закону, с 1 июля 2025 года срок для оплаты коммунальных услуг будет увеличен с 10-го на 15-е число месяца. Платежные документы теперь будут направляться до 5-го числа, что позволит тем, кто получает зарплату после 10-го числа, оплачивать счета без пени. Однако эксперты предупреждают, что поздняя оплата может вызвать сбои в расчетах и рост задолженности, что повлияет на работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Как сэкономить на ЖКУ: советы экспертов

Отказ от ненужных услуг

Согласно мнению Сергея Колунова, заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, в квитанциях нередко появляются необязательные услуги, такие как радиоточка или домашний телефон. Отказавшись от этих услуг, можно существенно сократить расходы. Татьяна Волкова, финансовый консультант, советует внимательно проверять счета и отключать ненужные сервисы, такие как кабельное ТВ или дополнительные услуги связи.

Установка счетчиков

Счетчики — это один из самых эффективных способов экономии. Установка индивидуальных и общедомовых счетчиков позволяет оплачивать только за фактически потребленные ресурсы, что может привести к снижению затрат на 30%. Счетчики окупаются в течение 1-2 лет, особенно для воды и отопления, а также помогают выявить утечки и ошибки в расчетах.

Энергосберегающие технологии

Замена ламп накаливания на светодиодные, которые в 10 раз энергоэффективнее, позволяет снизить расходы на электричество в 2-4 раза. Обновление бытовой техники на модели класса A+++ (особенно холодильников и стиральных машин) также значительно уменьшит потребление энергии. Важно также отключать электроприборы от сети в режиме ожидания для дополнительной экономии.

Перерасчет при отсутствии хозяев

Если квартира пустует более пяти дней, и в ней нет счетчиков, можно оформить перерасчет за воду, газ, электричество, водоотведение и ТКО. Для этого необходимо подать заявление в клиентский офис или через приложение. Например, если хозяин отсутствует 20 дней, сумма за ТКО может уменьшиться на 200 рублей.

Льготы и субсидии для уязвимых категорий граждан

Компенсации для пенсионеров

Пенсионеры старше 70 лет, живущие одиноко или с другими пенсионерами, могут рассчитывать на компенсацию 50% расходов на капитальный ремонт. Для пенсионеров старше 80 лет компенсация увеличивается до 100%.

Скидки для инвалидов

Инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами могут получить скидки 50% на оплату коммунальных услуг. Инвалиды I и II групп по зрению имеют право на бесплатную установку радиоточки и стационарного телефона.

Субсидии на ЖКУ

Если расходы на ЖКУ составляют более 22% от дохода, можно оформить субсидию. Для этого необходимо подать заявление в МФЦ или через портал «Госуслуги».

Региональные льготы

В некоторых регионах существуют дополнительные льготы. Например, в Москве одинокие пенсионеры освобождены от платы за вывоз мусора, в Санкт-Петербурге пенсионеры с большим стажем платят за ЖКУ в два раза меньше, а в Татарстане сельские учителя и врачи получают 100%-ную компенсацию на коммунальные услуги.

Контроль за начислениями

Не забывайте регулярно проверять квитанции на наличие ошибок. Если начисления вызывают вопросы, можно подать обращение в управляющую компанию через «Госуслуги Дом» и запросить перерасчет. Установка общедомовых счетчиков также поможет выявить ошибки в расчетах и контролировать работу управляющих компаний.