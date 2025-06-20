В России с 1 июля повышают тарифы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года: как сэкономить на коммунальных услугах

С 1 июля 2025 года в России ожидается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В среднем по стране тарифы вырастут на 11,9%. Однако, несмотря на повышение цен, граждане могут снизить свои расходы на ЖКХ, если внимательно следить за расходами и воспользоваться мерами поддержки

Что именно подорожает и на сколько?

Повышение тарифов затронет все основные коммунальные услуги: отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и сбор твердых коммунальных отходов (ТКО). Ожидается, что цены на эти услуги увеличатся на 11,9% в среднем, однако в некоторых регионах рост будет выше или ниже.

На оплату ЖКУ дают больше времени

Госдума приняла закон, который с 1 июля 2025 года увеличивает срок для оплаты коммунальных услуг — с 10 на 15 число месяца. Платежные документы теперь обязаны направлять до 5-го числа месяца (ранее с 1-го), что позволит тем, кто получает зарплату после 10-го числа, оплачивать счета вовремя, не сталкиваясь с пени.

Однако есть и риски: управляющие компании и ресурсоснабжающие организации будут получать деньги позже, что может привести к сбоям и росту задолженности, предупреждают эксперты.

Способы экономии: советы экспертов

1. Отказ от ненужных услуг

По словам Сергея Колунова, заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, в квитанциях часто включаются необязательные услуги, такие как радиоточка или домашний телефон. Отказавшись от этих услуг, можно сэкономить значительную сумму. Также Татьяна Волкова, финансовый консультант, советует изучить квитанции и отключить неиспользуемые сервисы, например, кабельное ТВ или ненужные услуги связи.

2. Установка счетчиков

Счетчики — это важный способ экономии. Установка общедомовых (ОДПУ) и индивидуальных счетчиков помогает платить за фактическое потребление и позволяет сэкономить до 30%. Счетчики окупаются за 1-2 года, особенно для воды и отопления. Также они помогают выявлять утечки и ошибки в расчетах. Для установки нужно обратиться в УК или к лицензированному специалисту.

3. Энергосберегающие технологии

Замените лампы накаливания на светодиодные, которые в 10 раз энергоэффективнее. Это поможет снизить затраты на электричество в 2-4 раза. Обновите бытовую технику на модели класса A+++, особенно холодильники и стиральные машины, которые потребляют меньше энергии. Также отключение приборов от сети в режиме ожидания поможет сэкономить на электричестве.

4. Перерасчет при отсутствии хозяев

Если квартира пустует более пяти дней и нет счетчиков, можно оформить перерасчет за воду, газ, электричество, водоотведение и ТКО. Для этого нужно подать заявление в клиентский офис или через приложение. Например, если один человек отсутствует 20 дней, сумма за ТКО уменьшится на 200 рублей.

Льготы и субсидии для уязвимых категорий

1. Компенсации за капремонт

Пенсионерам старше 70 лет, которые живут одиноко или с другими пенсионерами, положена компенсация 50% расходов на капремонт. Для пенсионеров старше 80 лет компенсация увеличивается до 100%.

2. Скидки для инвалидов

Инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на скидки 50% на воду, газ, электричество и другие коммунальные услуги. Инвалиды I и II групп по зрению также имеют право на бесплатную установку радиоточки и стационарного телефона.

3. Субсидии на ЖКУ

Если расходы на ЖКУ превышают установленный региональный порог доходов (22% на федеральном уровне, 10% в Москве и 14% в Санкт-Петербурге), можно оформить субсидию. Для этого нужно подать заявление в МФЦ или через «Госуслуги», приложив необходимые документы.

4. Региональные льготы

В некоторых регионах существуют дополнительные льготы. Например, в Москве одинокие пенсионеры освобождены от платы за вывоз мусора, в Санкт-Петербурге пенсионеры с большим стажем платят за ЖКУ вдвое меньше. В Татарстане сельские учителя и врачи получают 100%-ную компенсацию, а в Свердловской области пенсионерам старше 65 лет предоставляется скидка 25% на газ и электричество.

Контроль за начислениями

Важно регулярно проверять квитанции на наличие ошибок. Если начисления вызывают вопросы, можно подать обращение в управляющую компанию через «Госуслуги Дом» и запросить перерасчет. В случае завышенных начислений, работа с ОДПУ поможет выявить ошибки в расчетах и контролировать работу управляющих компаний, сообщает dzen.