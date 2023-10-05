В России проиндексируют пенсии: озвучены новые суммы для работающих и неработающих пенсионеров

В 2024 году российских пенсионер ждет индексация пенсий. Коснется это и работающих пенсионеров, и тех, кто уже вышел на отдых и работать не продолжает.

В Госдуму внесли проект закона.

Работающие российские пенсионеры получат выплату больше на 1572 рубля. Средняя пенсия для данной категории составит около 22 605 рублейв месяц.

Страховые пенсии по старости для неработающих стариков станут больше на 1631 рубль, пенсия в среднем составит 23 449 рублей.