В России предложили штрафовать граждан, которые хранят наличными более 1 млн. руб

Штрафовать россин, хранящих наличными более 1 миллиона рублей дома, предложил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман. Сообщается, что он уже подготовил соответствующий проект федерального закона.

Речь в нем идет о наказании тех, кто хранит более указанной выше суммы как в российских рублях, так и в любом виде валюты. Наказание, считает Вассерман, должно последовать, если такой человек не сообщит в налоговые органы, откуда у него данная сумма.

Как пишет "Интерфакс", поправки предлагается внести в УКРФ, в статью о неправомерном обороте финансов.

Какое предлагается наказание? Довольно суровое: двукратный штраф и конфискация денег.

В пояснительной записке говорится, что обычно подобные суммы имеют отношение к теневому сектору экономики, а потому и нуждаются в особом контроле.