В России предложили давать дополнительный отпуск женам участников спецоперации

В России предложили предоставлять дополнительный отпуск женам участникам спецоперации на Украине

Супругам участников СВО в России предложили давать дополнительный отпуск, с таким законопроектом выступили депутаты-справедливороссы в Государственной думе РФ.

В частности, женам военных, добровольцев, если они имеют несовершеннолетних детей, предлагается давать дополнительные 7 дней отпуска.

Законопроект уже направлен в Правительство РФ, соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой Кодекс России.

