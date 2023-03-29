В России предложили давать дополнительный отпуск женам участников спецоперации
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Супругам участников СВО в России предложили давать дополнительный отпуск, с таким законопроектом выступили депутаты-справедливороссы в Государственной думе РФ.
В частности, женам военных, добровольцев, если они имеют несовершеннолетних детей, предлагается давать дополнительные 7 дней отпуска.
Законопроект уже направлен в Правительство РФ, соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой Кодекс России.