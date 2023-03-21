В России популярный продукт питания может подорожать сразу на 30%

"Ъ": рис в РФ может подорожать на 30% из-за неурожая

Российские производители риса предупредили торговые сети, что оптовые цены на их популярный товар вырастут на 10-30% из-за неурожая, пишет "Ъ".

Однако ретейл пока не спешит менять ценники в магазинах, так как резкое подорожание чревато риском снижения продаж как самого риса, так и других продуктов.

Урожай оказался хуже ожиданий, так как прошлой весной в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле. Он обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона, в котором выращивается основной объем риса в стране. Валовый сбор риса снизился, а качество сырья упало — то есть большой процент риса выбраковывают, что и ведет к росту цен.