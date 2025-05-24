В России появился препарат, который борется с раком сразу несколькими способами

Российские исследователи из РТУ МИРЭА представили уникальные противоопухолевые препараты, которые совмещают два метода лечения — химию и свет. Это новое направление может дать шанс тем, кому не помогает традиционная терапия.

Что входит в состав?

В основе новых веществ — платина и хлорины.

Платина — это классический компонент химиотерапии, но он часто вызывает тяжёлые побочные эффекты.

Хлорины активируются светом и прицельно уничтожают опухолевые клетки, почти не задевая здоровые ткани.

Почему это важно?

Учёные объединили оба подхода в одну молекулу. Это позволяет усилить лечение и при этом снизить вред для организма. Препараты показали стабильность и хорошую активность, а значит, могут применяться даже при сложных формах рака.

Что говорят эксперты?

Доцент Пётр Островерхов, один из авторов разработки, отметил: опухоли всё чаще становятся устойчивыми к известным методам. А новый подход помогает преодолеть эту защиту и действовать точнее, чем стандартная химиотерапия.

Вывод

Российская наука предлагает перспективное решение в борьбе с онкологией. Объединение света и химии в одном препарате может стать шагом вперёд в лечении агрессивных форм рака, пишет nauka.tass.ru.