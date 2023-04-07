На российском рынке появились две новые нейросети для создания изображений по текстовому описанию — «Шедеврум» от Яндекса и «Kandinsky 2.1» от Сбербанка. Главным преимуществом отечественных генеративных моделей является русский интерфейс и простое использование.

По словам экспертов, решения с использованием нейросетей могут быть применены не только в развлекательных целях, но и в различных сферах, например, в новых технологиях и сервисах для жизни у «Яндекса» и в цифровизации финансового сектора у «Сбера».

Новое приложение от «Яндекса» — «Шедеврум» содержит встроенную нейросеть и множество полезных функций. Первую версию приложения обучили на 240 миллионах примеров картинок с текстом. Нейросеть генерирует сразу четыре изображения по одному запросу, и чем точнее описание, тем качественнее будет картинка. Доступны генерация в различных художественных стилях и даже подражание художникам, таким как Ван Гог.

«Шедеврум» был выпущен в российских магазинах App Store и Google Play только 5 апреля. Менее, чем за сутки оно попало в топ самых скачиваемых бесплатных приложений в российской версии App Store. По данным «Яндекса», за первые полтора дня бета-версию скачали более 180 тысяч раз.

Компания «Сбер» также представила обновленную модель своей нейросети Kandinsky 2.1, которая была создана летом прошлого года. Этот искусственный интеллект имеет много полезных функций: помимо возможности генерировать изображения по текстовому запросу, он может смешивать две картинки, изменять стиль уже готового изображения или дорисовывать детали.

Несмотря на многообещающие возможности, интерфейс Kandinsky 2.1 на данный момент еще не идеален. Нейросеть доступна пользователям через несколько платформ: сайт, телеграм-бот или голосовой помощник «Салют» от «Сбера» с функцией «Включи художника». Пользователи могут скачивать полученные изображения, но не могут сохранять их на серверах. Если пользователь захочет поделиться своим творчеством с друзьями и близкими, то Kandinsky 2.1 отправит только ссылку на сайт. Кроме того, модель генерирует только одно изображение.

Генеральный директор Content AI Светлана Дергачева заявила, что возможности искусственного интеллекта ускоряют развитие будущих профессий. Запуск приложений на основе технологий ИИ от российских компаний, таких как «Сбер» и «Яндекс», является важным шагом в этом направлении. На первый взгляд это может показаться просто игрой или развлечением, однако возможности ИИ по генерации изображений или текстов быстро интегрируются в работу и бизнес компаний, позволяя сотрудникам расширять свои компетенции и увеличивать продуктивность благодаря использованию нейросетей.