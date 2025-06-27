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В России появятся телефонные звонки с логотипами — Билайн и TECNO интегрируют новую технологию

Билайн первым среди операторов запускает технол...

Фото: freepik.com

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Билайн первым среди операторов запускает технологию Branded Call при подключении сервиса «Этикетка»

Не только название, но и лого звонящей компании теперь смогут увидеть россияне на экранах своих телефонов. Это стало возможно благодаря технологии Branded Call, которую внедряют билайн бизнес и бренд смартфонов и персональных устройств TECNO.

Branded Call — глобальный тренд в области голосовой связи, который активно внедряют операторы по всему миру, а производители обеспечивают поддержку устройств. Билайн стал первым среди операторов в России, внедрившим эту технологию в собственной сети, в то время как бренд TECNO стал первым производителем, поддержавшим нововведение.

С новым решением звонок от компании выглядит на экране смартфонов TECNO так же привычно, как звонок от знакомого человека, чей номер записан в контактах. Также услуга Branded Call позволяет указать цель звонка. Вместе с верифицированным логотипом это помогает пользователю быстрее понять, от кого поступает вызов и принять решение об ответе. Для абонентов Билайна новинка абсолютно бесплатна. Поддержка на смартфонах TECNO не требует установки дополнительных приложений.

Для бизнеса Branded Call — это новый уровень узнаваемости бренда и инструмент повышения эффективности клиентских коммуникаций. Реальное увеличение конверсии звонков до 40% уже отметили более 1000 компаний, ранее подключивших сервис «Этикетка» от билайн бизнес.

Но главное — технология Branded Call подключается только в рамках сервиса «Этикетка» от Билайна, а значит, информация о звонящей компании проходит проверку на достоверность у оператора. Таким образом, Билайн совместно с TECNO помогают улучшить пользовательский опыт, повысить доверие к входящим вызовам и не пропускать важные звонки, когда, например, звонит курьер или представитель компании, с которым запланирована встреча.

Билайн активно продолжает исследования глобальных тенденций в сфере маркировки вызовов. Компания регулярно изучает и тестирует новые подходы и инновационные решения, позволяющие оперативно обеспечивать высокий уровень развития сервиса. Это работа позволяет расширять возможности «Этикетки» и внедрять наиболее востребованные пользователями функции.

Согласно оценке аналитического агентства GFK, доля TECNO на рынке смартфонов РФ по итогам 1 квартала 2025 года составила 14%. Сейчас услуга доступна только на смартфонах TECNO, однако технически может быть реализована на устройствах и других производителей. билайн бизнес уже фиксирует высокую эффективность услуги и прорабатывает внедрение Branded Call с другими ведущими компаниями.

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