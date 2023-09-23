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В России начали закрывать АЗС

В России начали закрывать АЗС

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Российские регионы возмущены случаями закрытия АЗС на фоне нехватки топлива и откровенных убытков владельцев.
В отрасли эксперты утверждают, что ситуация встречается все чаще. На закрытие заправок пожаловались в Краснодарском крае, в Нижегородской области.

"Держать АЗС становится просто невыгодно", — заявил "Известиям" руководитель нижегородской сети "Стандарт Ойл" Александр Вахрушин.

В Независимом топливном союзе подтверждают информацию, но отмечают, что " не выживают" в основном мелкие заправки вдалеке от населенных пунктов. Массового закрытия нет.

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