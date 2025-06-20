В России мужчина впал в кому и умер после удаления зуба в стоматологической клинике

В Перми мужчина скончался после посещения стоматологической клиники: возбуждено уголовное дело

В Перми произошла трагедия: мужчина умер после того, как ему в стоматологической клинике был удалён зуб. По информации СМИ, после процедуры пациент впал в кому и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице.

Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Это предполагает, что смерть пациента может быть связана с ошибками или нарушениями в процессе медицинского вмешательства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах смерти пациента. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого устанавливаются все подробности произошедшего, а также выясняются причины трагического исхода.

Расследование продолжается, и правоохранительные органы обещают предоставить дополнительную информацию по мере продвижения дела.