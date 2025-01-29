Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

В России хотят вложить вклады граждан в льготную ипотеку: кто может лишиться денег?

В условиях экономических вызовов России предлож...

rosprofprom.ru

Подписаться в Telegram

С учетом сложной экономической обстановки и стремления к стабилизации финансовой системы, предложение о перенаправлении средств россиян с банковских вкладов на рынок недвижимости привлекает все больше внимания.

Суммарные вклады граждан в российских банках превысили 50 триллионов рублей, и данная инициатива может предложить новые возможности для поддержки экономики.

Снижение инфляционных рисков

Ольга Игнатова, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, подчеркивает, что перенаправление денежных средств населения в сектор недвижимости поможет контролировать инфляцию, пишет pikabu.ru.

По ее мнению, инвестиции в ипотеку ограничат объем свободных денег в обращении, что предотвратит их излишнюю трату и снизит давление на цены.

Поддержка строительной отрасли

Перенаправление средств также предоставит значительную поддержку девелоперам, что особенно актуально в условиях экономических трудностей. Уменьшение зависимости строительных компаний от банковских кредитов за счет перехода на эскроу-счета снизит финансовые риски и способствует росту отрасли.

Реакция экспертов

Тем не менее, не все эксперты разделяют оптимизм относительно этого предложения. Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, выражает опасения, что такой шаг может привести к девальвации рубля и уменьшению доходности вкладов.

Она предлагает рассмотреть альтернативные способы инвестирования, такие как покупка драгоценных металлов или криптовалют.

Потенциальные риски и вызовы

Перенаправление вкладов в ипотечное жилье несет в себе риск массового вывода средств из банков, что может создать дополнительную нагрузку на экономику. Необходимо тщательно взвешивать потенциальные последствия таких мер, учитывая возможные негативные реакции среди вкладчиков.

Инициатива перенаправления вкладов в недвижимость может стать двойной выгодой для экономики России: с одной стороны, поддержать строительный сектор и снизить инфляцию, а с другой — минимизировать финансовую нагрузку на бюджет страны.

Однако это также требует осторожного подхода и обдуманной политики, чтобы не спровоцировать нежелательные экономические последствия, сообщает gazeta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

барьерная дератизация что это такое

Новости Казани

день назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

Новости России

2 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

стоимость изготовления деревянных лестниц в Москве

Новости Казани

день назад

В ТЦ «Парк Хаус» в Казани эвакуируют людей

Не у нас

10 часов назад

В Африке выявили загадочные руины: ученые ведут исследование древнего города

Не у нас

день назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Не у нас

день назад

Термоядерный реактор в Китае рекордные 18 минут удерживал плазму
Новости Казани
9 часов назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Не у нас

2 минуты назад

Ученые из Питера изобрели сорбент, помогающий утилизировать опасные отходы

Не у нас

час назад

16-летняя школьница в Екатеринбурге выпила энергетик и умерла

Новости Татарстана

2 часа назад

При столкновении 2 авто татарстанка прикусила язык

Новости Татарстана

2 часа назад

Жителям Татарстана ответили, как побороть страх публичных выступлений
Мать, младенец которой умер после "игры" в Зеле...
Новости Татарстана
час назад

Мать, младенец которой умер после "игры" в Зеленодольске, приговорили к 8 годам

Новости Казани

3 часа назад

Кинувшего жителей Казани турагента отправили в СИЗО до 28 марта

Новости Татарстана

3 часа назад

Поел огурцов и скрылся: Жителей Альметьевска обворовали, когда они спали

Не у нас

4 часа назад

В Белгородской области при атаке дрона погибли женщина и 2-летний ребенок
Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билай...
Новости России
5 дней назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков