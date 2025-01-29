В России хотят вложить вклады граждан в льготную ипотеку: кто может лишиться денег?

С учетом сложной экономической обстановки и стремления к стабилизации финансовой системы, предложение о перенаправлении средств россиян с банковских вкладов на рынок недвижимости привлекает все больше внимания.

Суммарные вклады граждан в российских банках превысили 50 триллионов рублей, и данная инициатива может предложить новые возможности для поддержки экономики.

Снижение инфляционных рисков

Ольга Игнатова, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, подчеркивает, что перенаправление денежных средств населения в сектор недвижимости поможет контролировать инфляцию, пишет pikabu.ru.

По ее мнению, инвестиции в ипотеку ограничат объем свободных денег в обращении, что предотвратит их излишнюю трату и снизит давление на цены.

Поддержка строительной отрасли

Перенаправление средств также предоставит значительную поддержку девелоперам, что особенно актуально в условиях экономических трудностей. Уменьшение зависимости строительных компаний от банковских кредитов за счет перехода на эскроу-счета снизит финансовые риски и способствует росту отрасли.

Реакция экспертов

Тем не менее, не все эксперты разделяют оптимизм относительно этого предложения. Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, выражает опасения, что такой шаг может привести к девальвации рубля и уменьшению доходности вкладов.

Она предлагает рассмотреть альтернативные способы инвестирования, такие как покупка драгоценных металлов или криптовалют.

Потенциальные риски и вызовы

Перенаправление вкладов в ипотечное жилье несет в себе риск массового вывода средств из банков, что может создать дополнительную нагрузку на экономику. Необходимо тщательно взвешивать потенциальные последствия таких мер, учитывая возможные негативные реакции среди вкладчиков.

Инициатива перенаправления вкладов в недвижимость может стать двойной выгодой для экономики России: с одной стороны, поддержать строительный сектор и снизить инфляцию, а с другой — минимизировать финансовую нагрузку на бюджет страны.

Однако это также требует осторожного подхода и обдуманной политики, чтобы не спровоцировать нежелательные экономические последствия, сообщает gazeta.ru.