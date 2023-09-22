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В России экстренно вводятся заградительные экспортные пошлины: что случилось?

В России экстренно вводятся заградительные экспортные пошлины: что случилось?
В России экстренно вводятся заградительные экспортные пошлины: что случилось?

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Кабмин в РФ принял решение о временных экпортных пошлинах, которые составят до 7% в зависимости от товара. РБК сообщает, что с 1 октября пошлины будут привязаны к курсу рубля, действовать такой порядок будет до окончания 2024 года.

"С 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Постановление об этом подписано. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка", – отмечается в сообщении.

От 4 до 7% составят пошлины на рыбу и моллюсков, яйца, овощи и фрукты, спиртное, взрывчатку, химикаты, полимеры и многое другое.
До 10% пошлина составит для азотных удобрений.
Пошлин не будет на машины, оборудование, механизмы, электротехнику, суда, игрушки, мебель.

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