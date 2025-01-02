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В России был обнаружен опасный банковский троян: мошенники крадут деньги прямо в банкоматах

Министерство внутренних дел России сигнализируе...

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Министерство внутренних дел России сигнализирует о появлении обновленного вида киберугрозы, связанной с троянской программой NGate. Злоумышленники сейчас активно внедряют этот вредонос под видом легитимных приложений от государственных органов и крупных финансовых учреждений.

Механизм мошеннической атаки

Атака начинается с телефонного звонка, в ходе которого жертвам обещают финансовые преференции, такие как социальные выплаты. Для получения предложенных средств, пользователям предлагают установить приложение по присланной ссылке. Тем не менее, это приложение является маскировкой для трояна NGate, который после загрузки начинает действовать в ущерб пользователю.

Как происходит кража данных

Особо опасен метод, при котором от пользователей требуется приложить их банковскую карту к телефону и ввести ПИН-код. Эти действия позволяют программе мгновенно перехватывать все банковские данные. Сразу после этого мошенники могут осуществлять несанкционированные операции снятия денежных средств.

Рекомендации для защиты

МВД рекомендует россиянам проявлять максимальную осторожность: избегать загрузки программ по неофициальным ссылкам и не вводить свои конфиденциальные данные в непроверенных приложениях. В случае возникновения сомнений, необходимо сразу же обращаться за помощью к правоохранительным органам или связываться с представителями своего банка.

Такие меры предосторожности помогут обезопасить личные и финансовые данные от новых видов кибермошенничества, которые становятся все более сложными и распространенными, пишет kazanfirst.ru.

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