Российские власти объявили об изменении в рабочем расписании на начало ноября. Суббота, 2 ноября, станет укороченным рабочим днем для многих россиян, несмотря на то, что она не предшествует праздничному дню непосредственно. Это решение было принято после того, как рабочий день был перенесен с 30 апреля на 2 ноября, как подтвердил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду. Благодаря этому переносу, жители России смогут насладиться двухдневным отдыхом в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

История праздника

Праздник появился в России в 2005 году. Он стал заменой для другого праздника - Дня примирения и согласия, который отмечался раньше 7 ноября. История праздника связана с событиями 1612 года. Тогда волонтерские отряды, возглавляли которые Минин и Пожарский, смогли освободить Москву от захватчиков, пришедших из Польши. Поэтому праздник, отмечаемый в ноябре, - это символ конца Смутного переода, а также показатель сплочения народа в борьбе за независимость страны и ее свободу.

Традиции и праздничные мероприятия

В честь этого праздника по всей стране проходят разнообразные публичные мероприятия, включая парады, молебны и патриотические акции. Основные торжества традиционно сосредоточены вокруг памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве, установленного в 1818 году как дань уважения героям освободителям.

Таким образом, укороченный рабочий день 2 ноября позволит гражданам лучше подготовиться к предстоящим торжествам, посвященным Дню народного единства, и полноценно отметить этот значимый для страны праздник.