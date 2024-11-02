В России будет новый рабочий график: подыхать на работе больше не придется

В преддверии ноябрьских праздников, российские трудящиеся столкнутся с изменением стандартного рабочего расписания. Согласно информации от Ярослава Нилова, председателя Госдумы по вопросам труда, в этом году 2 ноября, суббота, будет неполным рабочим днем. Это изменение связано с переносом обычного рабочего дня с 30 апреля. Благодаря этому регулированию, россияне смогут провести два последовательных выходных дня, 3 и 4 ноября, отмечая День народного единства.

4 ноября в России вспоминают героический поступок народного милитарного ополчения, которое в 1612 году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских оккупантов. Эта дата знаменует собой завершение периода государственного раздора, известного как Смутное время. Праздник Дня народного единства символизирует важность солидарности и патриотического духа среди россиян, отмечая их сплоченность и способность защищать родину в трудные времена.

Праздничные традиции и мероприятия

С момента учреждения праздника в 2005 году, он заменил предыдущий День примирения и согласия и стал днем, когда вся страна отмечает значимость единства и патриотизма. На этот день запланированы многочисленные публичные мероприятия, включая парады и культурные события, а центром празднования часто становится памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, воздвигнутый в 1818 году в честь героев-освободителей.