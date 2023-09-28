В Роскачестве назвали категорию, которой пересчитают пенсию уже в октябре

Эксперты Роскачества напомнили россиянам, что перерасчет пенсий проводят лицам, достигшим 80-летнего возраста, а также при изменении группы инвалидности, и происходит это каждый год с 1 августа.

При достижении 80 лет, пенсионеру ничего подавать не надо, пенсию пересчитыват автоматически. При изменении группы инвалидности происходит то же самое.

Работающие пенсионеры тоже имеют основания для получения перерасчета. Например, при изменении размера страховых взносов.

Данные расчеты происходят ежегодно 1 августа.

По заявлению пенсионер может получить перерасчет в случае, если поменялось количество иждивенцев на его попечении.