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В РФ создали препарат, который борется с раком сразу несколькими способами

В РТУ МИРЭА разработали препараты, сочетающие х...

rasayanika.com

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Учёные из РТУ МИРЭА представили инновационные препараты, способные объединить два метода борьбы с онкологическими заболеваниями — химиотерапию и фотодинамическое воздействие.

Это открытие может стать важным шагом в лечении тяжёлых форм рака, которые слабо реагируют на стандартную терапию.

В чём суть разработки

Созданные соединения включают два активных компонента:

  • Платина — используется в традиционной химиотерапии, но обладает высокой токсичностью и часто вызывает серьёзные побочные эффекты;
  • Хлорины — вещества, активируемые светом. Они запускают разрушение опухолевых клеток строго в зоне освещения, не задевая здоровые ткани.

Объединение этих компонентов в одной молекуле позволяет использовать преимущества обоих методов: мощное противоопухолевое действие и локальное воздействие, которое снижает нагрузку на организм.

Почему это важно

По словам доцента РТУ МИРЭА Петра Островерхова, с каждым годом опухоли становятся всё более устойчивыми к обычным лекарствам. Новые препараты:

  • сохраняют стабильность в организме;
  • обладают высокой биологической активностью;
  • активируются точечно, только при освещении нужного участка тела.

Это даёт врачу возможность управлять терапией с большей точностью и значительно уменьшить побочные эффекты.

Перспективы применения

Сейчас новые соединения проходят лабораторные исследования и уже показывают обнадёживающие результаты. Они особенно перспективны для лечения:

  • агрессивных опухолей, устойчивых к классической терапии;
  • рака, расположенного в труднодоступных местах, где важно сохранить окружающие ткани.

Если эффективность подтвердится на клинических испытаниях, технология может стать основой нового поколения онкопрепаратов, сочетающих точность, мощь и безопасность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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