В РФ создали препарат, который борется с раком сразу несколькими способами
rasayanika.com
Учёные из РТУ МИРЭА представили инновационные препараты, способные объединить два метода борьбы с онкологическими заболеваниями — химиотерапию и фотодинамическое воздействие.
Это открытие может стать важным шагом в лечении тяжёлых форм рака, которые слабо реагируют на стандартную терапию.
В чём суть разработки
Созданные соединения включают два активных компонента:
- Платина — используется в традиционной химиотерапии, но обладает высокой токсичностью и часто вызывает серьёзные побочные эффекты;
- Хлорины — вещества, активируемые светом. Они запускают разрушение опухолевых клеток строго в зоне освещения, не задевая здоровые ткани.
Объединение этих компонентов в одной молекуле позволяет использовать преимущества обоих методов: мощное противоопухолевое действие и локальное воздействие, которое снижает нагрузку на организм.
Почему это важно
По словам доцента РТУ МИРЭА Петра Островерхова, с каждым годом опухоли становятся всё более устойчивыми к обычным лекарствам. Новые препараты:
- сохраняют стабильность в организме;
- обладают высокой биологической активностью;
- активируются точечно, только при освещении нужного участка тела.
Это даёт врачу возможность управлять терапией с большей точностью и значительно уменьшить побочные эффекты.
Перспективы применения
Сейчас новые соединения проходят лабораторные исследования и уже показывают обнадёживающие результаты. Они особенно перспективны для лечения:
- агрессивных опухолей, устойчивых к классической терапии;
- рака, расположенного в труднодоступных местах, где важно сохранить окружающие ткани.
Если эффективность подтвердится на клинических испытаниях, технология может стать основой нового поколения онкопрепаратов, сочетающих точность, мощь и безопасность.
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