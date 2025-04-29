В РФ недовольный шумом мужчина застрелил женщину на детской площадке
mordoviatv.ru
В Подольске произошел инцидент, в ходе которого местный житель выстрелил в женщину из самодельного огнестрельного оружия, после чего его избили другие участники конфликта.
Как сообщает ГСУ СК РФ по Московской области, инцидент произошел из-за громкого шума во дворе, который помешал мужчинам.
Что случилось?
По данным следствия, мужчина вышел на улицу, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, и выстрелил в одну из женщин, находившихся в компании пьяных людей. Стрельба произошла в тот момент, когда у мужчины попытались отобрать оружие. После этого участники конфликта избили мужчину, который потребовал медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали с множественными переломами.
Расследование и экспертизы
- Свидетели уже опрошены, и следователи осмотрели место происшествия.
- Изъяты самодельное огнестрельное оружие, 2 гильзы, упаковка с патронами и смывы следов.
- Назначены экспертизы для дальнейшего расследования.
Уголовное дело
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящий момент следствие продолжает собирать доказательства и проводить необходимые экспертизы.
Другие случаи насилия
Напоминаем, что в начале апреля этого года под Туапсе был застрелен мужчина, предположительно, криминальный авторитет. Этот инцидент также привлек внимание правоохранительных органов, сообщает readovka.
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