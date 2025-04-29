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В РФ недовольный шумом мужчина застрелил женщину на детской площадке

В Подольске произошел инцидент, когда местный ж...

mordoviatv.ru

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В Подольске произошел инцидент, в ходе которого местный житель выстрелил в женщину из самодельного огнестрельного оружия, после чего его избили другие участники конфликта.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Московской области, инцидент произошел из-за громкого шума во дворе, который помешал мужчинам.

Что случилось?

По данным следствия, мужчина вышел на улицу, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, и выстрелил в одну из женщин, находившихся в компании пьяных людей. Стрельба произошла в тот момент, когда у мужчины попытались отобрать оружие. После этого участники конфликта избили мужчину, который потребовал медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали с множественными переломами.

Расследование и экспертизы

  • Свидетели уже опрошены, и следователи осмотрели место происшествия.
  • Изъяты самодельное огнестрельное оружие, 2 гильзы, упаковка с патронами и смывы следов.
  • Назначены экспертизы для дальнейшего расследования.

Уголовное дело

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящий момент следствие продолжает собирать доказательства и проводить необходимые экспертизы.

Другие случаи насилия

Напоминаем, что в начале апреля этого года под Туапсе был застрелен мужчина, предположительно, криминальный авторитет. Этот инцидент также привлек внимание правоохранительных органов, сообщает readovka.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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