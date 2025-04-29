В РФ недовольный шумом мужчина застрелил женщину на детской площадке

В Подольске произошел инцидент, в ходе которого местный житель выстрелил в женщину из самодельного огнестрельного оружия, после чего его избили другие участники конфликта.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Московской области, инцидент произошел из-за громкого шума во дворе, который помешал мужчинам.

Что случилось?

По данным следствия, мужчина вышел на улицу, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, и выстрелил в одну из женщин, находившихся в компании пьяных людей. Стрельба произошла в тот момент, когда у мужчины попытались отобрать оружие. После этого участники конфликта избили мужчину, который потребовал медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали с множественными переломами.

Расследование и экспертизы

Свидетели уже опрошены, и следователи осмотрели место происшествия.

Изъяты самодельное огнестрельное оружие, 2 гильзы, упаковка с патронами и смывы следов.

Назначены экспертизы для дальнейшего расследования.

Уголовное дело

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящий момент следствие продолжает собирать доказательства и проводить необходимые экспертизы.

Другие случаи насилия

Напоминаем, что в начале апреля этого года под Туапсе был застрелен мужчина, предположительно, криминальный авторитет. Этот инцидент также привлек внимание правоохранительных органов, сообщает readovka.