В РФ начали массово обнулять регистрацию машин в ГИБДД: кто "попадет"

Российские власти начали аннулировать регистрацию автомобилей, ввезенных через параллельный импорт, ссылаясь на необходимость доплаты владельцами значительных сумм. Федеральная таможенная служба активизировала действия против владельцев таких машин, отправляя тысячам автовладельцев уведомления о необходимости внесения дополнительных средств за таможенные услуги.

Эта мера связана с заниженными декларациями стоимости автомобилей на момент их импорта, что изначально позволяло сократить расходы на таможенные платежи. Теперь же, для исправления этого дисбаланса, ФТС требует уплатить дополнительные средства, что стало неожиданностью для многих.

Максим Шелков, эксперт в области автокриминалистики, подчеркивает, что наибольшему риску подвержены те, кто не контролировал процесс импорта самостоятельно. Шелков уточняет, что использование поддельных документов при таможенной очистке автомобилей привело к массовой необходимости послеплатежей.

Проверки могут проводиться в течение трех лет после регистрации автомобиля, и проблемы могут возникнуть как с новыми, так и со старыми машинами. Неуплата требуемых сумм ведет к аннулированию электронного паспорта транспортного средства, что приводит к отмене регистрации автомобиля.

"Многие потребители не осведомлены о махинациях при импорте и платят полную стоимость за авто, в то время как реальная экономия оказывается у других звеньев поставки", — говорит Шелков, пишет amurmedia.ru.