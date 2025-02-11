Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

В РФ начали массово лишать регистрации автомобилей в ГИБДД: объяснили кто «попадет» под горячую руку

последствия обширной таможенной операции в Росс...

guberniya.tv

Подписаться в Telegram

В России развернулась масштабная таможенная операция, целью которой является ревизия автомобилей, ввезенных в страну через механизм параллельного импорта.

Федеральная таможенная служба (ФТС) начала эту инициативу в ответ на распространенную практику подачи заниженных стоимостей в таможенных декларациях, что стало причиной серьезных фискальных упущений.

Основные мотивы и цели ревизии

Ревизия направлена на восстановление упущенных таможенных доходов и устранение практики уклонения от уплаты положенных сборов путем искажения стоимости автомобилей. Эта мера призвана не только восполнить дефицит госбюджета, но и установить справедливость в сфере импорта транспортных средств.

Неожиданные последствия для владельцев автомобилей

Многие владельцы автомобилей оказались столкнутыми с необходимостью внести значительные дополнительные таможенные платежи, чего они не ожидали, считая свои дела с государством законченными. Для некоторых это обернулось значительными финансовыми трудностями, поскольку суммы доплат могут достигать 300-400 тысяч рублей.

Юридические риски и потенциальные последствия

Помимо финансовых трудностей, владельцы рискуют столкнуться с юридическими последствиями, включая аннулирование электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Это может привести к снятию автомобиля с учета и запрету на его эксплуатацию, что делает ситуацию еще более сложной для автовладельцев.

Как минимизировать риски: советы для владельцев

  • Тщательный пересмотр документации: Важно перепроверить всю документацию, связанную с покупкой автомобиля, включая инвойсы и таможенные декларации.
  • Юридическая поддержка: Консультации с опытными юристами помогут оценить ситуацию и разработать стратегию защиты прав в случае возникновения споров с таможенными органами.
  • Проактивное общение с ФТС: Строительство конструктивных отношений с таможенными органами может способствовать более благоприятному разрешению дела, включая возможность пересмотра или уточнения требований к доплате.

Масштабная проверка, проведенная ФТС, подчеркивает важность строгого соблюдения таможенных правил и полной прозрачности при проведении международных сделок. Это напоминание о том, что юридическая небрежность может иметь долгосрочные финансовые и юридические последствия для автовладельцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

Интересное в Казани

23 часа назад

Огонь, уют или эксперименты? Как пицца-сердце раскрывает правду об отношениях казанцев

таракан без головы сколько живет

Не у нас

7 часов назад

Mash: дроны атаковали еще и Саратов, начался сильный пожар

Интересное в Казани

3 дня назад

«Бабушка всегда что-то недоговаривала»: куда обращаться казанцам, если семейные тайны не дают покоя

ремонт нежилых помещений под ключ в Москве

Лонгриды

18 часов назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

Не у нас

23 часа назад

Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Новости Казани

день назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Новости Казани

день назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»

Новости Казани

6 часов назад

Аэропорт Казани 11 февраля временно не принимает и не отправляет рейсы
Новости Казани
день назад

В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александр...

Новости Казани

51 минуту назад

Рейс Кемерово-Казань 11 февраля был перенаправлен из-за ограничений полетов

Интересное в Казани

2 часа назад

Где строить карьеру в 2025 году? Топ-работодатели с лучшими условиями

Новости Татарстана

час назад

Татарстанские подростки стали чаще страдать психическими расстройствами

Новости Татарстана

час назад

Росреестр Татарстана рассказал, как изменится регистрация недвижимости с 1 марта
В Казани на пожаре погибли женщина и 12-летний ...
Новости Казани
26 минут назад

В Казани на пожаре погибли женщина и 12-летний ребенок

Новости Казани

2 часа назад

Между Тегераном и Казанью может возобновиться авиасообщение

Не у нас

2 часа назад

Planetary Science Journal: Астероид Апофис грозит Земле «астротрясениями»

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 11 февраля иномарка снесла школьника на пешеходном переходе
Романтика начинается на кухне: рассказываем, ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

Романтика начинается на кухне: рассказываем, как провести вечер любви по мотивам культовых фильмов