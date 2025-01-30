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В РФ начали массово аннулировать регистрацию авто в ГИБДД: озвучено кто «попадет»

Федеральная таможенная служба России активизиро...

shoes-web.ru

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В России началась новая эра в регулировании автомобильного рынка, с усилением контроля над автомобилями, ввезенными через параллельный импорт.

Федеральная таможенная служба (ФТС) активно проверяет эти транспортные средства на предмет фальсификации документов и занижения стоимости, что повлекло за собой дополнительные платежи для владельцев.

Причины и цели кампании

ФТС начала проверку ввезенных автомобилей после выявления массового занижения стоимости в инвойсах. Это позволяло уклоняться от уплаты положенных таможенных пошлин и налогов. Основная цель кампании — защита экономических интересов страны и соблюдение законности в таможенных операциях.

Проверка документов и инвойсов направлена на выявление случаев, когда заявленная стоимость машин значительно ниже рыночной.

Методы выявления нарушений

Специалисты ФТС используют различные методы анализа для обнаружения подозрительно низких цен на автомобили. Это включает в себя сравнение декларируемых стоимостей с рыночными ценами на аналогичные модели. Такой подход позволяет выявить возможные схемы уклонения от таможенных сборов и налоговых обязательств.

Последствия для владельцев

Владельцам автомобилей, чьи инвойсы не соответствуют действительности, грозят серьезные последствия. В случае признания их виновными в уклонении от уплаты пошлин, они будут обязаны заплатить дополнительные суммы — от 300 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, за неуплату или игнорирование требований, аннулируется электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), и машина теряет свою регистрацию, что делает использование авто на дорогах незаконным.

Защита прав потребителей

По словам эксперта по автомобильной промышленности Максима Шелкова, многие владельцы автомобилей стали невольными жертвами мошеннических схем. Он призывает к более тщательному контролю за процессом покупки автомобилей через параллельный импорт, чтобы избежать таких ситуаций.

Важно помнить, что покупатели должны тщательно проверять документацию и заключать сделки только с проверенными и надежными поставщиками.

Текущая кампания ФТС подчеркивает важность прозрачности в процессе импорта автомобилей и необходимости соблюдения всех нормативных актов и стандартов.

Для участников рынка, от импортеров до владельцев автомобилей, это служит напоминанием о том, насколько важно соблюдать законодательство, чтобы избежать серьезных финансовых и юридических последствий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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