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В РФ мужчина впал в кому и умер после удаления зуба в стоматологической клинике

В Перми мужчина умер после посещения стоматолог...

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В Перми мужчина умер после посещения стоматологической клиники: возбуждено уголовное дело

В Перми произошла трагедия: мужчина скончался после того, как ему в стоматологической клинике был удалён зуб. По информации СМИ, пациент впал в кому и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, умер в больнице.

В связи с этим инцидентом Следственным комитетом России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Это предполагает, что смерть пациента могла быть связана с ошибками или нарушениями в процессе медицинского вмешательства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дмитрия Головкина доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах смерти пациента. В настоящее время проводится расследование, в рамках которого устанавливаются все подробности произошедшего, а также причины смерти мужчины.

Расследование будет продолжаться, и правоохранительные органы обещают предоставить дополнительную информацию по мере развития дела, сообщает kazanfirst.

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