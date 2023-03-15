В регионах РФ мужчины начали получать повестки в военкомат: власти объяснили, зачем вызывают

Власти российских регионов объяснили начало вручения повесток мужчинам вызовом на сборы и воинским учетом

Мужчины в ряде российских регионов начали получать повестки в военкомат. Так, на Урале военкоматы приглашают резервистов и ранее отслуживших срочную службу на месячные учебные сборы. В Воронежской области рассылку повесток власти объясняют необходимость актуализации данных воинского учета.

"Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

Сообщения о повестках в соцсетях поступают из других регионов - Нижегородской, Самарской, Пензенской, Московской областей и ряда других.