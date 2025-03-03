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В Приволжском федеральном округе Почта Банк начал продажу продуктов ВТБ в своих офисах

Почта Банк начал продажу продуктов ВТБ в более ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Почта Банк начал продажу продуктов ВТБ в более чем 120 клиентских центрах 48 регионов России. До конца марта проект охватит более 300 точек обслуживания Почта Банка по всей стране.

«Начало интеграции с Почта Банком позволяет нам расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам. Первые клиентские центры уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж. По итогу клиенты Почта Банка смогут как и ранее получать финансовые услуги в привычных для себя локациях, в том числе непосредственно через сотрудников Почты России», – рассказала Светлана Сырцова, руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ.

С середины февраля в клиентских центрах Почта Банка в Москве, Уфе, Тольятти, Ставрополе и других городах розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату.

Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам. Например, по накопительному ВТБ-Счету банк предоставляет надбавку 2% годовых к базовой ставке для всех, кто получает пенсию в ВТБ. Кроме того, на остаток средств до 100 тыс. рублей на дебетовых картах ВТБ ежемесячно начисляет 7% годовых.

«Клиентам Почта Банка в 125 клиентских центрах теперь доступна вся розничная линейка продуктов и сервисов ВТБ. Наши сотрудники помогут подобрать и оформить интересующее финансовое предложение в клиентских центрах. Кроме обслуживания в офисах, клиентам Почта банка доступен выездной сервис ВТБ. Мобильные менеджеры готовы доставить банковские продукты в офис, на тренировку, в ресторан или домой к клиенту», – комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.

Доставка ВТБ доступна более 121 млн жителей России в 4,6 тыс. населенных пунктов страны. Кроме того, клиенты ВТБ, РНКБ и Почта банка могут обслуживаться в объединенной банкоматной сети, которая обеспечивает им бескомиссионное снятие и внесение наличных во всех устройствах самообслуживания группы.

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