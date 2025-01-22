В Подмосковье 13 мигрантов массово отравились парами дихлофоса

В Подмосковье группа мигрантов отравилась дихлофосом, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в Истре, где иностранцы уже около года арендуют комнаты в доме, принадлежащем московскому ученому. Имя владельца жилья не разглашается. После обработки помещений средством от насекомых мигранты вскоре вернулись в дом, так как у них не было другого места для проживания.

Всего пострадали 13 человек. Самое сильное отравление получили три женщины и двухмесячный ребенок, которые первыми оказались в обработанном помещении. Их доставили в больницу. Остальным жильцам медицинская помощь в стационаре не понадобилась.