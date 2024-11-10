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«В песне – жизнь моя»: жизненный и творческий путь Александры Пахмутовой

Александра Пахмутова, чье имя неразрывно связан...

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Александра Пахмутова, знаменитый композитор, родилась 9 ноября 1929 года в Волгоградской области. Она проявила музыкальные способности в раннем детстве, написав свою первую музыкальную композицию в четырехлетнем возрасте. Обучение в музыкальной школе было прервано войной, и семья Пахмутовой пережила эвакуацию в Караганде, где она продолжила своё образование.

Освоение музыкальных вершин

После войны Пахмутова переехала в Москву, где была принята в школу для одарённых детей при Государственной консерватории. Она окончила учёбу в 1953 году, а затем аспирантуру под руководством Виссариона Шебалина. В 1956 году встреча с поэтом Николаем Добронравовым стала началом их долгой творческой и семейной жизни.

Творчество и наследие

Пахмутова и Добронравов стали соавторами множества известных песен, включая «Надежда» и «Как молоды мы были». Пахмутова также написала музыку к ряду фильмов, в том числе к культовым советским картинам «Девчата» и «Три тополя на Плющихе». Её вклад в культуру был отмечен многими наградами, включая титулы народной артистки СССР и Героя Социалистического Труда.

Общественное признание

Пахмутова занимала ведущие роли в музыкальной общественности, включая председательство на фестивале «Красная гвоздика» и секретаря правления Союза композиторов. Она оставила неизгладимый след в сердцах и умах множества поклонников и продолжает быть вдохновением для музыкантов, пишет портал vedomosti.ru.

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