"В опасности все": иммунолог Крючков предупредил о реальном риске заразиться одновременно тремя опасными инфекциями в феврале 2023 года
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Специалист-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что все россияне сейчас рискуют заразиться одновременно тремя инфекциями, пишет Ura.ru.
По словам Крючкова, речь идет о вероятности заболеть сразу COVID-19, гриппом и аденовирусной инфекцией. При этом общее состояние будет определять самая тяжелая болезнь, которой является коронавирус. Медик добавил, что инфекции передаются человеку и от одного, и от нескольких источников заражения.
Заражение несколькими инфекциями опасно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
"Для них сказывается воздействие двух разных инфекций на организм, но у большинства людей какой-то разницы мы не видим", — заключил Крючков.