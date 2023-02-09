"В опасности все": иммунолог Крючков предупредил о реальном риске заразиться одновременно тремя опасными инфекциями в феврале 2023 года

Специалист-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что все россияне сейчас рискуют заразиться одновременно тремя инфекциями, пишет Ura.ru.

По словам Крючкова, речь идет о вероятности заболеть сразу COVID-19, гриппом и аденовирусной инфекцией. При этом общее состояние будет определять самая тяжелая болезнь, которой является коронавирус. Медик добавил, что инфекции передаются человеку и от одного, и от нескольких источников заражения.

Заражение несколькими инфекциями опасно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.