Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В октябре засыпаю горсть под куст клубники: весной собираю урожай крупных сочных ягод

Каждый садовод мечтает о крупных, сочных ягодах...

Pinterest

Подписаться в Telegram

Каждый садовод мечтает о крупных, сочных ягодах клубники весной. И хотя большинство людей ассоциируют уход за клубникой с весной или летом, октябрь — это ключевой месяц для подготовки кустов к зиме, что обеспечит именно такой заветный урожай.

Подкормка — основа успеха

Одним из важных аспектов ухода за клубникой осенью является ее подкормка. Именно в октябре рекомендуется вносить органические удобрения под каждый куст. Компост или перепревший навоз не только питают растения, но и улучшают структуру почвы, что особенно важно для зимовки растений.

Защита от морозов

В регионах с холодными зимами клубника требует дополнительной защиты. Мульчирование почвы сухими листьями, соломой или специальным укрывным материалом поможет защитить корни от заморозков. Это не только сохраняет тепло, но и предотвращает рост сорняков, что снижает риск заболеваний и вредителей.

Обрезка и уход

Осенняя обрезка также играет важную роль в подготовке клубники к зиме. Удаление старых листьев и усыхающих побегов не только улучшает воздухообмен, но и уменьшает вероятность заболеваний и вредителей, которые могут перезимовать на растениях.

Полив — мера с осторожностью

Хотя клубника и любит влагу, осенний полив должен быть умеренным. Переувлажнение почвы перед наступлением зимы может привести к гниению корней. Поэтому важно следить за погодой и состоянием почвы, чтобы не допустить излишней влажности.

Заключение

Подготовка клубники к зиме в октябре — это залог богатого урожая весной. Вложив усилия в осенний уход, садоводы могут ожидать удивительно крупные и сочные ягоды, которые будут радовать вкусом после зимних месяцев. Соблюдение простых правил ухода поможет вашим клубничным кустам не только пережить зиму, но и активно плодоносить в следующем сезоне, даря урожай, который станет гордостью любого сада.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Новости Татарстана

21 час назад

Банк ЗЕНИТ принял участие в Казанском международном юридическом форуме

тараканы пробегают от соседей что делать

Новости Казани

23 часа назад

В Казани нашли мёртвого 15-летнего ребенка в съемной квартире

Новости России

2 дня назад

Гигабайты впервые валюта: T2 обновляет программу обмена накопленного трафика

реставрация старой стенки в Москве

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП

Новости Казани

3 часа назад

В Казани около Арбитражного суда построят 100-метровый ЖК

Новости Татарстана

6 часов назад

Защитник ХК «Ак Барс» Никита Лямкин высказался о драке с Вячеславом Грецким

Лонгриды

17 часов назад

Когда ждать первый снег в Татарстане?: погода на октябрь в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане в столкновении автобуса и кроссовера пострадали 3 человека
Новости Казани
20 часов назад

За неделю в Казани спасли 3 вальдшнепов

По данным ведомства, в Татарстане таких птиц бо...

Новости Казани

29 минут назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings

Важное в РТ

день назад

Виртуальные и реальные прогулки: татарстанцы нашли способы победить осеннюю хандру

Новости Казани

час назад

Из зоопарка Казани сбежал дикобраз

Новости Казани

2 часа назад

В доме 19 века в Казани откроют гостиницу и кафе-бар
Самосвал остановил движение 2 троллейбусов и 3 ...
Новости Казани
3 часа назад

Самосвал остановил движение 2 троллейбусов и 3 трамваев в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Бывшего зама ФСС по Татарстану Геннадия Титова наказали штрафом

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани провели редкую операцию на легкое и сердце

Новости Казани

4 часа назад

В Казани готовятся открыть парк у театра Камала
Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье становится рассадником для пылевых клещей и как от них защититься 