В октябре вступают в силу новые правила учета ЖКХ - заденет тех, у кого в квартире установлены счётчики

В силу вступят серьезные изменения по всей России в управлении жилищно-коммунальными услугами в связи с начало работы системы "Аршин", которая автоматизирует процесс подтверждения поверки водосчетчиков. Это новшество, одобренное Государственной Думой 10 апреля 2024 года, направлено на сокращение бюрократических процессов и упрощение повседневных задач для миллионов россиян.

Ранее граждане сталкивались с необходимостью самостоятельно контролировать сроки поверки своих счетчиков и обеспечивать предоставление подтверждающих документов управляющим компаниям или ТСЖ. В случае упущения сроков, расчеты за потребленную воду осуществлялись по установленным нормативам, что могло привести к нежелательному увеличению платежей.

С внедрением системы "Аршин", процедура поверки станет значительно проще, так как все данные о проверках будут автоматически вноситься в централизованную государственную информационную систему ЖКХ. Это позволит не только сократить количество административных задач для владельцев жилья, но и минимизировать ошибки в начислениях коммунальных платежей.

Введение автоматизированной системы означает, что после профессиональной проверки специалисты будут непосредственно передавать данные в "Аршин", исключая потребность в дополнительных действиях или документах со стороны жителей. Это нововведение предназначено для улучшения эффективности учета ресурсов и обеспечения большей прозрачности операций.

Эти меры обещают освободить россиян от бремени бумажной волокиты и повысить точность расчетов за коммунальные услуги, облегчая жизнь и делая управление домашним хозяйством более простым и менее затратным, сообщает источник.