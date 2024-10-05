Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В октябре вступают в силу новые правила учета ЖКХ - заденет тех, у кого в квартире установлены счётчики

В силу вступят серьезные изменения по всей Росс...

sovet-ingenera.com

Подписаться в Telegram

В силу вступят серьезные изменения по всей России в управлении жилищно-коммунальными услугами в связи с начало работы системы "Аршин", которая автоматизирует процесс подтверждения поверки водосчетчиков. Это новшество, одобренное Государственной Думой 10 апреля 2024 года, направлено на сокращение бюрократических процессов и упрощение повседневных задач для миллионов россиян.

Ранее граждане сталкивались с необходимостью самостоятельно контролировать сроки поверки своих счетчиков и обеспечивать предоставление подтверждающих документов управляющим компаниям или ТСЖ. В случае упущения сроков, расчеты за потребленную воду осуществлялись по установленным нормативам, что могло привести к нежелательному увеличению платежей.

С внедрением системы "Аршин", процедура поверки станет значительно проще, так как все данные о проверках будут автоматически вноситься в централизованную государственную информационную систему ЖКХ. Это позволит не только сократить количество административных задач для владельцев жилья, но и минимизировать ошибки в начислениях коммунальных платежей.

Введение автоматизированной системы означает, что после профессиональной проверки специалисты будут непосредственно передавать данные в "Аршин", исключая потребность в дополнительных действиях или документах со стороны жителей. Это нововведение предназначено для улучшения эффективности учета ресурсов и обеспечения большей прозрачности операций.

Эти меры обещают освободить россиян от бремени бумажной волокиты и повысить точность расчетов за коммунальные услуги, облегчая жизнь и делая управление домашним хозяйством более простым и менее затратным, сообщает источник.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

дезинфекция от тараканов цена в москве сао

Новости Казани

день назад

В Казани нашли мёртвого 15-летнего ребенка в съемной квартире

Важное в РТ

2 дня назад

МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск»

топографическая съёмка екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Казани

7 часов назад

В Казани около Арбитражного суда построят 100-метровый ЖК

Лонгриды

22 часа назад

Когда ждать первый снег в Татарстане?: погода на октябрь в Казани

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане в столкновении автобуса и кроссовера пострадали 3 человека

Новости Татарстана

день назад

54-летнего женщина насмерть затоптала татарстанца

Новости Казани

9 часов назад

В Казани готовятся открыть парк у театра Камала
Новости Казани
2 часа назад

Власти выделили 9 млрд на продление трассы М12 от Казани

Говорится о возведении обходов Нижнекамска и На...

Новости Казани

4 минуты назад

60-летний казанец с паркинсоном пытался изнасиловать 12-летнего ребенка

Важное в РТ

день назад

Сбербанк в Татарстане открыл кредитную линию крупному производителю растительного масла

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 6 октября ожидается +17 градусов

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ средняя зарплата учителей школ превысила 51 тыс. рублей
Самосвал остановил движение 2 троллейбусов и 3 ...
Новости Казани
7 часов назад

Самосвал остановил движение 2 троллейбусов и 3 трамваев в Казани

Новости Казани

5 часов назад

В аэропорту Казани задерживаются рейсы авиакомпании Red Wings

Новости Казани

6 часов назад

Из зоопарка Казани сбежал дикобраз

Новости Казани

7 часов назад

В доме 19 века в Казани откроют гостиницу и кафе-бар
Где согреться душой и телом этой осенью? Показы...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Где согреться душой и телом этой осенью? Показываем излюбленные казанцами бары, рестораны и кафе