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В октябре вступают в силу дополнительные правила учета ЖКХ - коснется тех, у кого в квартире установлены счётчики

Российские жители вскоре смогут избавиться от н...

vbr.ru

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Российские жители вскоре смогут избавиться от необходимости лично участвовать в процессе поверки водяных счетчиков. Благодаря введению инновационной системы "Аршин", этот процесс переходит в автоматический режим, что обещает значительное упрощение жизни многих граждан.

Инициатива была реализована после того, как 10 апреля 2024 года Государственная Дума одобрила необходимые изменения в законодательстве. До этого момента собственники жилья были обязаны не только следить за сроками поверки своих счетчиков, но и предоставлять соответствующие документы в управляющие компании или ТСЖ, что создавало дополнительные сложности и затраты времени.

Система "Аршин" предусматривает, что после проведения поверки специалистами, все необходимые данные будут автоматически передаваться в электронную базу данных, интегрированную с Государственной информационной системой ЖКХ. Это означает, что информация о состоянии счетчиков будет обновляться без прямого участия жильцов, а управляющие компании будут иметь доступ к актуальной информации в режиме реального времени.

Этот шаг направлен на устранение бюрократических барьеров и минимизацию человеческих ошибок в начислениях за водопользование. Ранее, при несвоевременном подтверждении поверки, жильцам автоматически начислялись платежи по максимально возможным тарифам, что приводило к ненужным переплатам.

Таким образом, нововведение не только облегчает жизнь гражданам, но и способствует повышению прозрачности и эффективности системы управления коммунальными ресурсами. Это изменение представляет собой значительный шаг в направлении модернизации жилищного сектора и улучшения качества обслуживания жителей.

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