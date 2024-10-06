В октябре кидаю горсть под куст клубники: весной собираю урожай крупных сочных ягод

Осень — время не только для подведения итогов садового сезона, но и для подготовки к следующему году. Один из секретов успешного урожая клубники заключается в правильной осенней подкормке. В этом году эксперты рекомендуют "сыпать горсть" под каждый куст клубники, чтобы весной радоваться сбору крупных и сочных ягод. Но что именно нужно делать и почему это работает? Разберемся вместе.

Подготовка почвы и кустов

Перед тем как приступить к подкормке, необходимо тщательно подготовить почву и сами растения. Удалите все сорняки, старые листья и увядшие побеги, чтобы предотвратить развитие болезней и вредителей. Обрезка также стимулирует рост новых здоровых побегов.

Выбор удобрений

Основной компонент осенней подкормки — органические удобрения. Компост или перегной не только питают клубнику, но и улучшают структуру почвы, что особенно важно для зимовки растений. Также можно добавить древесную золу, которая является источником калия и фосфора, способствующих укреплению корневой системы и повышению устойчивости к морозам.

Как правильно удобрять

Распределите удобрения вокруг каждого куста, оставляя при этом примерно 10 см свободного пространства от корня, чтобы избежать его обжига. Это поможет удобрениям равномерно распределиться в почве и постепенно насыщать корни необходимыми питательными веществами.

Мульчирование

После подкормки клубнику рекомендуется замульчировать. Мульча из соломы или опилок не только защитит растения от заморозков, но и предотвратит рост сорняков, сохранит влагу и предотвратит размокание и загнивание ягод весной.

Полив

Несмотря на популярное заблуждение, что осенью растения нуждаются в меньшем количестве воды, клубнике требуется достаточный полив до наступления заморозков. Умеренный полив поможет удобрениям лучше усвоиться и обеспечит растениям необходимый резерв влаги.

Заключение

Соблюдение этих простых правил осеннего ухода поможет вам в следующем году собрать обильный урожай крупных и сочных ягод клубники. Приложив немного усилий осенью, вы будете вознаграждены весной, когда ваш сад оживет новым цветением и плодородием.