В ноябре ожидается климатический ужас: синоптики сказали, к чему готовиться

Российские синоптики предупредили о климатическом кошмаре, ожидающем россиян в ноябре этого года, пишет PRIMPRESS.

Погода в ноябре резко ухудштся в Сибири. Там будет жесткий минус, к 8 ноября термометры жителей Новосибирска покажут минус 19 градусов. К концу месяца наступят 25-градусные морозы.

Жителям Урала не стоит рассчитывать на сильные морозы, но их посетит иная напасть - завалит снегом, аномальное количество осадков доставит немало неприятностей.

В Центральной России начало ноября обещают аномально теплым, а с середины месяца придет похолодание и сразу обрушатся сильные снегопады.