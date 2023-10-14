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В ноябре ожидается климатический ужас: синоптики сказали, к чему готовиться

В ноябре ожидается климатический ужас: синоптики сказали, к чему готовиться

Фото: социальные сети

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Российские синоптики предупредили о климатическом кошмаре, ожидающем россиян в ноябре этого года, пишет PRIMPRESS.
Погода в ноябре резко ухудштся в Сибири. Там будет жесткий минус, к 8 ноября термометры жителей Новосибирска покажут минус 19 градусов. К концу месяца наступят 25-градусные морозы.

Жителям Урала не стоит рассчитывать на сильные морозы, но их посетит иная напасть - завалит снегом, аномальное количество осадков доставит немало неприятностей.

В Центральной России начало ноября обещают аномально теплым, а с середины месяца придет похолодание и сразу обрушатся сильные снегопады.

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