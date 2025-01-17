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В Москве лифт в клинике сорвался с 2 пассажирами

По данным источников, 13 января этот же лифт уж...

SHOT

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По информации издания SHOT, инцидент произошел в клинике на улице Миклухо-Маклая в районе Коньково. Лифт, в котором находились два человека, ехал с первого этажа на цокольный, но неожиданно сорвался. Женщина, оказавшаяся в лифте, смогла выбраться с помощью охранника. У 74-летней пенсионерки диагностировали перелом лодыжки, а 25-летний охранник получил ушибы.

По данным источников, 13 января этот же лифт уже сорвался, но тогда аварийные службы устранили все неполадки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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