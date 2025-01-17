В Москве лифт в клинике сорвался с 2 пассажирами

По информации издания SHOT, инцидент произошел в клинике на улице Миклухо-Маклая в районе Коньково. Лифт, в котором находились два человека, ехал с первого этажа на цокольный, но неожиданно сорвался. Женщина, оказавшаяся в лифте, смогла выбраться с помощью охранника. У 74-летней пенсионерки диагностировали перелом лодыжки, а 25-летний охранник получил ушибы.

По данным источников, 13 января этот же лифт уже сорвался, но тогда аварийные службы устранили все неполадки.