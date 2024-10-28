В Москве были обнаружены зараженные бешенством хомяки

Московский район Люблино столкнулся с неожиданным и тревожным событием — вспышкой бешенства среди домашних хомяков, приобретенных в местном зоомагазине. Инцидент выявлен после трагической гибели одного из животных, купленного для девушки-подростка.

Семья, потерявшая питомца, обратилась в ветеринарную лабораторию, где было подтверждено наличие бешенства. Оказалось, что хомяк был частью партии из 80 животных, поступивших в продажу из Краснодарского края. На данный момент известно, что 60 хомяков уже были проданы жителям столицы.

Ситуация усугубляется тем, что второй хомяк из приобретенной пары также оказался зараженным бешенством. Это находка заставила профильные службы, включая Роспотребнадзор, принять экстренные меры для поиска и проверки всех оставшихся животных из этой партии.

В целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции, в районе Люблино введен карантин. Особое внимание уделяется мониторингу состояния здоровья животных и их владельцев, которые могли контактировать с зараженными особями.

Местные власти и зоозащитные организации призывают граждан, купивших хомяков в указанный период в зоомагазине у метро "Пражская", немедленно обратиться для проведения ветеринарной диагностики. Эта мера крайне важна для предотвращения возможных случаев заболевания среди людей и других животных.

В данной ситуации прослеживается важность контроля за здоровьем приобретаемых домашних животных и своевременного реагирования на любые признаки недомогания у питомцев. Случай в Люблино стал серьезным напоминанием о необходимости тщательного выбора поставщиков и мест приобретения домашних животных, пишет bfm.ru.