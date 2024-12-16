В Минздраве рассказали, что российская вакцина от рака должна быть бесплатной

Российские учёные под руководством Андрея Каприна, главного онколога Минздрава РФ и академика РАН, совместно с Александром Гинцбургом, директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии, активно работают над созданием уникальной мРНК-вакцины для борьбы с раком. Этот препарат станет первой в своем роде персонализированной вакциной, ориентированной на конкретные онкологические клетки каждого пациента.

Процесс разработки включает в себя забор опухолевых клеток у пациента для создания детального "паспорта" опухоли. На основе этих данных специальное программное обеспечение проектирует уникальную мРНК-структуру, которая затем используется для производства вакцины. Этот индивидуализированный подход позволяет точечно атаковать раковые клетки, повышая эффективность лечения.

Каприн уточнил, что хотя изначальные затраты на производство таких вакцин высоки, ожидается, что с установлением производства стоимость снизится до 300 тысяч рублей за курс для государства. Для пациентов этот препарат будет предоставлен бесплатно, обеспечивая равный доступ к передовым методам лечения рака для всех слоёв населения.

Это новшество открывает перед медициной новые горизонты в лечении рака, делая возможным не только более эффективное, но и более целенаправленное использование иммунотерапии для борьбы с этим заболеванием. Важность такого подхода трудно переоценить, так как он обещает значительно повысить качество жизни и шансы на выздоровление пациентов с онкологическими заболеваниями, пишет interfax.ru.